واشنطن تبيع 105 مقاتلات أف-35 الشبح لليابان

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن اليابان طلبت شراء 63 طائرة “أف-35 إيه”، و42 طائرة “أف-35 بي”، وفقا لوكالة فرانس برس.

يشار إلى أن طائرة “أف-35 إيه”، هي النسخة التقليدية من هذه المقاتلة المتعددة المهام والمزودة بالقدرة على التخفي، في حين أن “أف-35 بي” هي نسخة مخصصة لحاملات الطائرات كونها مزودة بالخصوص بالقدرة على الإقلاع من على مدرج قصير والهبوط عموديا.

وأضاف بيان الخارجية الأميركية أن الوزارة قررت الموافقة على هذه الصفقة التي “ستعزز أمن حليف كبير” في منطقة آسيا-المحيط الهادئ، مشددة على أنه “من مصلحة الولايات المتحدة الحيوية مساعدة اليابان على أن تطور وتحافظ على قدرة دفاع ذاتي قوية وفعالة”.

ويبدو أن هذه الطائرات ستكون الرد العملي على عملية التحديث السريعة التي تجريها الصين لجيشها.

وكانت الحكومة اليابانية وافقت في أواخر عام 2018 على خطة دفاعية مدتها 5 سنوات تلحظ خصوصا انضمام حاملتي طائرات إلى الترسانة العسكرية للبلاد، في سابقة من نوعها منذ نهاية الحرب العالمية التانية.

الجدير بالذكر أن قيمة موازنة الدفاع اليابانية للسنة المالية 2020-2021 وصلت إلى 50.3 مليار دولار، وهو مبلغ قياسي تمّ رصده خصوصا لتمويل شراء هذه المقاتلات.