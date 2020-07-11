11 يوليو 2020

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يوروستات: تعداد سكان الاتحاد الأوروبي تناقص بشكل حاد!

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فى :آخر الأخبار, العالم
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يوروستات: تعداد سكان الاتحاد الأوروبي تناقص بشكل حاد!
zaman

بروكسيل (زمان التركية)ــ كشفت بيانات عن تراجع واضح في تعداد سكان الاتحاد الأوربي، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول من حيث الثروة البشرية.

وفق تقرير لمكتب الاحصائيات الأوروبية (يوروستات)، هناك تناقص واضح بعدد سكان الاتحاد الأوروبي، إذ تراجع إلى 447,7 مليون نسمة هذا العام.

الانخفاض الكبير، يعود بشكل أساسي حسب التقرير، إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي كان يشكل سكانها 13% من مجموع سكان الاتحاد.

ويذكر التقرير أن عدد سكان الاتحاد كان بداية عام 2019 يبلغ 513,5 مليون نسمة، حيث “يعود تناقص عدد سكان الاتحاد إلى عام 2012، حيث بدأت ملاحظة زيادة الوفيات في دوله عن عدد الولادات”، بحسب ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية.

في السياق ذاته، سجل مكتب الاحصائيات الأوروبي 4,7 مليون وفاة في مجمل دول الاتحاد عام 2019 مقابل 4,2 ولادة للفترة نفسها.

هذا، ويختلف الوضع من دولة إلى أخرى، فقد تم تسجيل زيادات في عدد السكان في دول مثل مالطا، لوكسمبورغ، السويد قدرها على التوالي 41,7%، 19,7% و9,5%.

في حين سجلت كل من بلغاريا رومانيا كرواتيا وايطاليا تراجعاً في عدد السكان قدره 7%، 5%، 4,4 % و1,9 على التوالي.

وتتصدر ألمانيا الدول الأوروبية من حيث عدد السكان، 83,2 مليون نسمة، تليها فرنسا 67,1 مليون نسمة ثم ايطاليا 60,2 مليون نسمة.

Attakallum2
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