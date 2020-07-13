إيطاليا استقبلت منذ مطلع العام 9000 مهاجرًا بينهم قُصَّر

روما (زمان التركية)ــ استقبلت إيطاليا منذ مطلع العام نحو 9000 آلاف مهاجرًا بينهم قُصَّر، بزيادة ملحوظة عن العام السابق، وكان في مقدمتهم حاملي جنسية دولة عربية.

وقالت وزارة الداخلية الإيطالية إن “8988 مهاجرًا رسوا على السواحل الإيطالية منذ بداية عام 2020″، وهو “رقم أعلى مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما كان العدد 3116″، بينما “كانوا 17296 قبل عامين”.

وكشفت معطيات محدثة تضمنها تقرير للوزارة صدر الاثنين، أن “وصول عدد كبير من الوافدين تركّز في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع رسوّ 701 شخص يوم الجمعة و357 يوم السبت و198 يوم الأحد ليصبح المجموع 1256”.

أما بالنسبة للبلدان التي يحمل المهاجرون جنسياتها، حسب ما أعلنوه عند وصولهم، فهي “تونس مع 2,296 مهاجراً، أي ما يعادل 26٪ من العدد الإجمالي، تليها بنغلادش مع 1715 مهاجرًا، 19٪، وساحل العاج 795 بنسبة 9٪”.

وأشار التقرير من ناحية أخرى الى “انخفاض النسب المئوية لمهاجري البلدان الأخرى: 5٪ من الجزائر والسودان، 4٪ من المغرب والصومال، 3٪ من غينيا وأخيرًا 2٪ من باكستان ومصر”. أما “بالنسبة للقُصَّر غير المصحوبين بذويهم، فقد بلغ عددهم حتى 7 تموز/يوليو 1,077، مقابل 1,680 وصلوا على مدار العام الماضي و3,536 عام 2018″.

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