الكرملين: أردوغان قدم ضمانات لبوتين فيما يخص آيا صوفيا

أنقرة (زمان التركية) – قالت روسيا إنها حصلت من الرئيس التركي رجب أردوغان على ضمانات بحماية الأماكن المسيحية المقدسة وفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع رغم تحويله إلى مسجد.

الكرملين أصدر بيانا بشأن اللقاء الهاتفي الذي أجراه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.

وأوضح الكرملين في بيانه أن بوتين أبلغ أردوغان بالأصداء الواسعة التي أثارها قرار تحويل أيا صوفيا من متحف إلى مسجد داخل روسيا ومخاوفه بشأن افتتاح أيا صوفيا للعبادة، مفيدا أن أردوغان قدم ضمانات إلى بوتين بحماية الأماكن المسيحية المقدسة وضمان دخول الجميع إلى أيا صوفيا بما يشمل أيضا مواطني الدول الأجنبية.

وأضاف الكرملين أن اللقاء الهاتفي الذي تم بناء على طلب من الجانب التركي شهد تهنئة أردوغان لبوتين على التنسيق الناجح لعملية التصويت على التعديلات الدستورية التي شهدتها روسيا بجانب الوقوف على أهمية توسيع الجهود المشتركة لوقف المواجهات في سوريا بما يشمل آلية ثلاثي الأستانة.

وتضمن اللقاء الهاتفي أيضا بحث التطورات في ليبيا، حيث شدد الطرفان على أهمية الإنهاء الفوري لاستخدام القوة العسكرية في ليبيا والعودة إلى المباحثات.

هذا واتفق الطرفان على تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية المشتركة في هذا الصدد.