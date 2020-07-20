القاهرة (زمان التركية) – هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دولة الأمارات العربية المتحدة بإطلاق مشروع “مسبار الأمل” لاستكشاف كوكب المريخ.

وقال أبو الغيط في رسالة إلى الإمارات “أنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن اشارككم اليوم نجاح عملية إطلاق “مسبار الأمل”.. هذه المناسبة الفريدة والمحطة الفارقة في مسيرة الانجازات الإماراتية والعربية لما تجسده من رسالة أمل وطموح وتحفيز لكل شعوب المنطقة في قدرتها على تخطي التحديات.. واحياء لتاريخ عربي زاخر بالإنجازات في مختلف العلوم”.

أضاف بحسب بيان صادة عن الامانة العامة للجامعة العربية: “إن مشروع دولة الإمارات العربية المتحدة (مسبار الأمل) لاستكشاف كوكب المريخ إنما يعكس هوية الدولة وثقافة أبنائها في تحدي المستحيل وتخطيه والمثابرة على التطوير وتعزيز المعرفة واستكشاف آفاق جديدة يمكن أن تغير مسار التاريخ.

إن هذا الانجاز يعد مساهمة إماراتية عربية في تشكيل وصناعة مستقبل واعد للإنسانية.. ويرسل رسالة إلى أجيال المستقبل أنه لا يوجد مستحيل.. ويعطي أصحاب المبادرة العزيمة على تخطي الحواجز والتحديات والتطلع الدائم إلى اكتشاف المزيد والجديد”.

وقال أبو الغيط “والحق فإن هذا الانجاز أيضاً هو نتيجة طبيعية لمنهج الدولة في تشجيع الابتكار والاعلاء من قيمة التخطيط والرؤية البعيدة، وعدم الاكتفاء بأسئلة الزمن الحاضر، وانما الانغماس في أسئلة المستقبل وتحدياته… فهذا المنهج خلق لنا نموذجاً ملهماً وموضوعاً للدرس والتدبر من كافة الأمم الناهضة، الساعية إلي التميز… كما أنه اتاح المجال لوصول العرب إلي المريخ”.

–