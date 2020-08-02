قائد الجيش الوطني الليبي حفتر: يتوعد الأتراك بدرس لن ينسوه

وفي كلمة أمام إحدى كتائب الجيش الليبي، قال حفتر “إن هذا المعتوه (أردوغان) جاء للمرة الثانية ليقول أنه يبحث عن موروث أجداده، ونحن نقول له موروث أجدادِك سنترجمه لك بالرصاص”.

وتوعد قائد الجيش الوطني الليبي “المستعمر التركي” بالتصدي له وطرد مرتزقته من الأراضي الليبية، مؤكدا أن الشعب الليبي لم ير منه سوى القتل والشر والجباية خلال 300 عام من الاحتلال التركي.

وأكد حفتر أن الشعب الليبي لن يقبل بالاستعمار مرة ثانية الذي ذاق منه النهب والسلب مؤكدا أن الجيش سيواصل الدفاع عن الوطن من المعتدين.