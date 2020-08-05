القاهرة (زمان التركية)_ أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء تنكيس علم الجامعة حداداً على ضحايا انفجار بيروت الذي هزّ العاصمة اللبنانية مساء أمس، وسقط على اثرها مئات من الشهداء والجرحى، وخلّفت خسائر مادية جسيمة.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن تنكيس علم الجامعة إنما يعكس عمق التضامن العربي مع الشعب اللبناني، ومع بيروت التي أعلنتها الحكومة اللبنانية مدينةً منكوبة، مؤكداً أن حالة الحزن التي انتابت العالم العربي، من أقصاه إلى أقصاه، إنما تعكس قوة اللحمة بين الشعوب العربية، والمكانة التي يتمتع بها لبنان العزيز في قلوب العرب.

​وأضاف البيان أن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، كان قد أطلق مناشدة لكافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالإسراع بتوجيه المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان لمساعدته على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

وبحسب الصليب الأحمر اللبناني هناك 100 قتيل و4000 جريح في الحادث الأليم.

–