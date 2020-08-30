أنقرة (زمان التركية) – أجرت الحكومة التركية تعديلات في نسبة ضريبة الاستهلاك الخاص، ونشر قرار رئاسي بالضريبة الجديدة في الجريدة الرسمية.

وينص القرار الذي وقعه الرئيس رجب أردوغان وأصبح نافذا بعد نشره في الجريدة الرسمية، على رفع التقدير الضريبي في الشرائح الفرعية التي تقدر ب45 و50 في المئة بنحو 15 ألف ليرة.

وفيما يتعلق بشريحة ال60 في المئة سيتم فرض ضريبة استهلاك خاص بنحو 45 في المئة على السيارات التي يصل تقديرها الضريبي إلى 85 ألف ليرة على أن يتم فرضة ضريبة استهلاك خاص بنحو 50 في المئة على السيارات التي يتراوح تقديرها الضريبي بين 85 ألف و130 ألف ليرة وفرض ضريبة استهلاك خاص بنحو 80 في المئة على السيارات التي يتجاوز تقديرها الضريبي 130 ألف ليرة.

هذا وسيتم فرض ضريبة استهلاك خاص بنحو 130 في المئة على السيارات التي يصل تقديرها الضريبي إلى 170 ألف ليرة على أن يتم فرض ضريبة استهلاك خاص بنحو 150 في المئة على السيارات التي يتجاوز تقديرها الضريبي 170 ألف ليرة. وسيتم فرض ضريبة استهلاك خاص بنحو 220 في المئة على السيارات ذات التقدير الضريبي المطلق.

يشار إلى أن تركيا فرضت في عام 2018 ضريبة 60% على السيارات ذات المنشأ الأمريكي، في رد على قرار الإدارة الأمريكية برفع ضريبة الصلب والألومنيوم التركي.

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