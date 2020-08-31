أنقرة (زمان التركية) – أثار وزير التعليم في تركيا ضياء سلجوق، موجة من الجدل في الفترة الأخيرة، بعد أن قال إن العبء الأكبر بمنظومة التعليم في تركيا هو “رواتب المعلمين”.

الوزير قال إنه لا توجد فرصة للاستثمار بسبب التزامات الوزارة بتوفير “رواتب الموظفين”.

لكن تقارير وأرقام منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي (OCED) تشير إلى أن تركيا تحتل المركز 27 بين 33 دولة عضوًا في المنظمة من حيث رواتب المعلمين.

وكشفت التقارير أن رواتب المعلمين في تركيا تراجعت خلال 5 سنوات الأخيرة بنحو 30%، مقارنة بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية.

يشار إلى أن أقدم المعلمين الأتراك يحصل شهريًا على راتب 5 آلاف و634 ليرة تركية، بعد استقطاع التأمينات والضرائب وغيرها من الرسوم والاستقطاعات، أي ما يعادل 769 دولارا أمريكيا.

بينما كان أعلى راتب للمعلمين في تركيا في يوليو/ تموز 2015 نحو ألفين و982 ليرة تركية، أي ما يعادل في ذلك الوقت 1117 دولارا أمريكيا تقريبًا، حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.

يذكر أن اتحاد النقابات العمالية التركية (تركيش) أعلن في وقت سابق من أغسطس الحالي أن خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد يبلغ 7 آلاف 765 ليرة، مما يدل على أن أعلى راتب مدرس في تركيا يقع تحت خط الفقر.

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