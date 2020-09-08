إسطنبول (زمان التركية) – انتقد بطريرك الكنسية الرومانية في إسطنبول، بارثولوميوس، قرار تحويل متحفي آيا صوفيا وكاريا إلى مساجد، مؤكدًا أن القرار يهين اليونانيين، وقال: “نحن نصبر وندعو”، وفق تعبيره.

وأوضح بارثولوميوس أن كنيسة كاريا كانت قد شيدت لتكون ديرًا مسيحيًا، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان أصدر قرارًا بتحويلها من متحف إلى مسجد.

ثم عقب بارثولوميوس على تحويل آيا صوفيا وكاريا إلى مسجدين، قائلًا: “أردوغان أمر بتحويلهما إلى مسجدين وكأن المساجد الموجودة في المدينة غير كافية.

أضاف “وكأن الحكومة اتخذت هذه القرارات على عجل، نظرًا لظهور حاجة مفاجئة لدور عبادة للأغلبية الدينية. هذه التصرفات تهيننا وتهين هويتنا وتاريخنا وثقافتنا. نحن نصبر وندعو”.

وكان الرئيسرجب طيب أردوغان أصدر قراراً ببتحويل متحف كاريا، في الشطر الأوروبي من اسطنبول، إلى مسجد بعد أقل من شهر على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد.

وبموجب القرار نقلت تبعية كاريا وزارة التربية إلى رئاسة الشؤون الدينية.

–