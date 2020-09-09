أنقرة (زمان التركية) – طرح نائب رئيس حزب العدالة والتنمية حمزة ضاغ، حلولا عملية من وجهة نظره للاستفادة من حرائق الغابات التي تشهدها تركيا مؤخرًا.

وعقب معاينة نائب رئيس الحزب حمزة ضاغ آثار حريق الغابة في بلدة سفري حصار بولاية إزمير غرب تركيا، والذي انتقل إليها من حريق شب في مرفأ السيارات في 23 أغسطس/ آب الماضي؛ نشر ضاغ بيانًا كتابيًا تعليقًا على الحادث، أكد فيه أنهم سيعملون على حل مشكلات المتضررين من الحادث.

وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى أنه في كل مرة تشهد منطقة غابات حرائق تنتشر ادعاءات تقول بأنه سيتم تحويلها إلى مناطق عمانية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكد أن الأشجار المتضررة من الحريق سيتم الاستفادة منها لتعزيز الاقتصاد من خلال تحويلها إلى فحم للشواء!

ومؤخرا حمل المدير العام للغابات بكير كاراكابي المواطنين 90 بالمئة من حرائق الغابات التي تشهدها تركيا.

كاراكابي قال إن حرائق الغابات، خاصة خلال فصل الصيف تقع في الأصل بسبب عامل بشري، وأضاف: “90 في المائة من النشاط البشري يتسبب في حرائق الغابات في تركيا، 10 في المائة من الحرائق تعود لأسباب طبيعية”.

وذكر أن الحراق المسئول عنها أشخاص يكون 6 في المائة متعمدا، و84٪ بسبب الإهمال.

وأوضح كركابي، أنه من الأمثلة على حالات الإهمال، تنظيف نفايات الحقول بالنار، وإلقاء أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب التي لا تزال مشتعلة، ومغادرة مكان الشواء دون إطفاء النيران، وأشار إلى أن الوعي بحرائق الغابات مهم للغاية.

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