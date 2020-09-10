‏إسطنبول (زمان التركية) – اندلعت اشتباكات مسلحة أمام دار القضاء في منطقة تشاغلايان بإسطنبول، سيطرت عليها الشرطة، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص على خلفية الحادث.

الواقعة جائت خلال نظر قضية مقتل شخص يدعى أحمد ك. في عام 2018 بمنطقة غازي عثمان باشا، في حادث أصيب معه فيه شخصين آخرين، وشارك أقارب المتوفى والمتهمين المعتقلين وغيرهم في الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت أمس الأربعاء ونظرتها الدائرة 18 لمحكمة الجنايات بإسطنبول.

وخلال الجلسة شب شجار بين بعض المتهمين والمدعين في القضية، ووصل الأمر إلى اشتباكات في منطقة انتظار السيارات أمام دار القضاء.

المتورطون في الاشتباكات استخدموا أسلحة، مما أدى إلى التدخل الفوري لقوات الأمن، للسيطرة على الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة، وإلقاء القبض على 5 أشخاص، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

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