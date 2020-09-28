كوتاهيا (زمان التركية) – تحملت خزانة الدولة التركية أكثر من 4 ملايين يورو، تكلفة الضمان الذي قدمته للشركات الخاصة المنفذة لمشروع مطار “ظفر” في مدينة كوتاهيا.

البرلمان ية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، عن مدينة زونجولداك، دنيز يافوز يلماز، أوضحت أن مطار ظفر الواقع في مدينة كوتاهيا كان من المنتظر أن يستخدمه 501 ألف و706 مسافرين خلال 8 أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن العدد الفعلي لم يتجاوز 4 آلاف و746 مسافرًا فقط في رحلات الخطوط الداخلية.

وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت للشركة المنفذة للمشروع بأن لا يقل عدد الركاب عن 351 ألفًا و194 مسافرًا خلال الفترة نفسها، إلا أن العدد لم يتجاوز ألفين و487 مسافرًا فقط، بنسبة 0.70%.

وكشفت أن الحكومة كانت قد تعهدت للشركة المنفذة باستخدام المطار في رحلاته الداخلية والخارجية من قبل 852 ألفًا و900 مسافر، إلا أن العدد الإجمالي الفعلي لم يتجاوز 7 آلاف و233 مسافرًا، لافتة إلى أن الحكومة تكبدت تعويضًا للشركة المنفذة بقيمة 4 ملايين و514 ألف يورو خلال الأشهر 8 الأولى فقط من العام الجاري، أي ما يعادل 39 مليونًا و813 ألف ليرة تركية.

وكشفت أيضًا أن خزانة الدولة التركية ملزمة بتحمل تكاليف التعويضات للشركة عن عدم تحقيق عدد المسافرين المتعهد به من قبل الحكومة لمدة 29 عامًا و11 شهرًا، حتى 21 مارس/ آذار 2044.

–