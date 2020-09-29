القاهرة (زمان التركية)ــ نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، “بمزيدٍ من الحُزن والأسى، وفاة زعيم عربي نادر هو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصُباح، أمير دولة الكويت” ووجه أبو الغيط بتنكيس علم الجامعة العربية حدادا على الشيخ صٌباح.

واستذكر الأمين العام “الحس العروبي الصادق الذي تمتع به الراحل العظيم، ومواقفه المُشرفة في خدمة القضايا العربية ودعمه للجامعة العربية الذي لم ينقطع، ومساعيه الحميدة للحفاظ على وحدة الصف العربي بحكمته المعهودة، وتمسكه المستمر بالحوار كنهجٍ لحل المُشكلات المستعصية”.

وقدم الأمين العام خالص العزاء لولي العهد وإلى قيادات دولة الكويت وإلى شعب الكويت، مؤكداً أن “ذكرى سمو الشيخ صباح ستظل حية في قلوب محبيه على امتداد العالم العربي”.

وأضاف أن “احتفاء العالم بالراحل العظيم ومنحه لقب أمير الإنسانية كان فخراً للعرب جميعاً”، داعياً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويجزيه خير الجزاء عما حققه لبلده الكويت، ولأمته العربية على اتساعها.

ووجيه الأمين العام بتنكيس علم مقر جامعة الدول العربية لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة أمير الكويت.

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