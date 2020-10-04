الكويت (زمان التركية)ــ زار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط دولة الكويت اليوم الأحد لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد الراحل.

وكان في استقبال أبو الغيط بمطار الكويت الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح وزير خارجية الكويت.

وتوجه أمين عام الجامعة العربية لتقديم العزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الفقيد “معدداً مناقبه ومآثره في دعم إخوته العرب وفي دعم ومساندة الجامعة العربية وكذا في مواقف سموه الحكيمة والمتوازنة ازاء مختلف الأزمات في المنطقة”.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة أن الأمين العام أجري عقب مراسم تقديم العزاء جلسة مشاورات مع معالي وزير خارجية الكويت شملت التطورات في مختلف الأوضاع العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا واليمن وغيرها من الأوضاع الإقليمية الهامة.

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