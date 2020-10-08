أنقرة (زمان التركية) – أعلنت نقابة العاملين في القطاع الصحي والخدمات الاجتماعية في تركيا أن 69 من العاملين في القطاع الصحي تعرضوا للعنف خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي فقط.

التقرير الذي أعدته نقابة العاملين في القطاع الصحي كشف أن 69 عاملًا في القطاع الصحي تعرضوا للاعتداء على يد 191 معتديًا، في 23 واقعة عنف، خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن 6 منها كانت اعتداء باليد و7 منها اعتداء بالكلام و10 منها اعتداء بالكلام واليد.

وكشف التقرير أن أحداث العنف ضد العاملين في القطاع الصحي وقعت 14 منها على يد أقارب المرضى، و9 منها على يد المرضى أنفسهم، لافتا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 20 متهمًا، وأفرجت عن 40 بعد الاستماع لأقوالهم، بينما لم تتخذ أي إجراء ضد 131 آخر.