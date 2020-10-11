أنقرة (زمان التركية) – انطلقت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد في “جمهورية قبرص الشمالية” الغير معترف بها سوى من تركيا أعمال التصويت لانتخاب رئيس الجمهورية القدم.

وخلال الانتخابات أيضا سيصوت الناخبين على التعديلات الدستورية التي تقترح زيادة عدد قضاة المحكمة العليا، حيث ستستمر عملية التصويت حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي بمشاركة 198 ألف و867 ناخب سيصوتون من خلال 738 صندوق انتخابي.

وتشهد الانتخابات هذا العام تكليف اللجنة العليا للانتخابات ألفين و658 شخص بمراقبة الانتخابات. وعقب انتهاء عملية التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع ستبدأ عملية فرز الأصوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية العاشرة والأكثر تنافسية التي تشهدها قبرص التركية منذ عام 1974 الذي غزت فيها تركيا الشطر الشمالي للجزيرة وتم إعلانها جمهورية مستقلة.

ويتنافس خلالها في الانتخابات الحالية 11 مرشحا من بينهم سبعة مرشحين مستقلين.

ومن أبرز المرشحين في هذه الانتخابات على منصب رئيس جمهورية قبرص كل من الرئيس الحالي، مصطفى أكينجي، ورئيس حزب الاتحاد الوطني ورئيس الوزراء، أرسين تاتار، ورئيس الحزب التركي الجمهوري، توفان أرهورمان، ورئيس حزب البعث، أرهان أريكلي.

وكان الرئيس مصطفى أكينجي اتهم تركيا بأنها تدبر للتدخل في الانتخابات الرئاسية. وصرح اكينجي عدة مرات بأنه من الأفضل لشعب شمال قبرص التخلص من تبعية تركيا من أجل الحصول على اعتراف دولي والتمتع بهوية خاصة.

هذا وتضم قائمة المرشحين المستقلين كل من ألبان اوز ومصطفى أولاش وأحمد بوران وعارف صالح كيرداغ ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، قدرت أوزرساي، والنائب عن الحزب الديمقراطي، سردار دنكتاش، وفؤاد شنر عن الحزب الديمقراطي القومي.

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