نيقوسيا (زمان التركية) – كشفت النتائج الأولية لعملية الاقتراع في جمهورية قبرص الشمالية -غير المعترف بها دوليا- أن هناك جولة ثانية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

ولم يتجاوز أي من المتنافسين الـ11 حاجز 50% من الأصوات.

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثانية من الانتخابات في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس الجمهورية مصطفى أكينجي الذي يشارك في الانتخابات إن تركيا تضغط لجعله يخسر المنافسة.

وبحسب النتائج الأولية فقد حصل رئيس الوزراء ورئيس حزب الاتحاد الوطني أسين تاتار على نحو 44% من الأصوات، أما رئيس الجمهورية الحالي مصطفى أكنجي فقد حصل على 29.27% من الأصوات، وحصل رئيس حزب الأتراك الجمهوريين المعارض توفان أرهورمان فقد حصل على 21.58% من الأصوات.

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