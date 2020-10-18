أنقرة (زمان التركية) – زعمت تقارير صحفية تركية أن أجهزة الاستخبارات التركية ألقت القبض على “جاسوس” يعمل لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت صحف موالية للحكومة إلى أن الجاسوس، الذي لم يذكر اسمه أو جنسيته، كان يجمع معلومات عمّن سمّتهم “المعارضين العرب المقيمين في تركيا”، مدعية أن الجاسوس أقر خلال التحقيقات بقيامه بأعمال تجسـس لصالح دولة الإمارات.

كما زعم موقع تركي ناطق بالعربية يديره حزب العدالة والتنمية أن “جاسوس الإمارات” دخل تركيا مستخدما جواز سفر دولة عربية أخرى، وعمل لسنوات ضمن وسائل إعلام عربية معارضة، وأنه اعترف أيضا بأسماء الأشخاص الذين يعملون معه لخدمة نفس المهمة.

كانت تركيا اعتقلت العام الماضي رجلين بينهم فلسطيني بتهمة التجسس لصالح الإمارات على معارضين عرب.

ولاحقا توفي الرجل الفلسطيني وقالت السلطات التركية إنه انتحر، لكن أسرته قالت إنه قتل تحت التعذيب.

ومؤخرا قالت أسرة الصحفي الفلسطيني أحمد محمود عايش الأسطل المقيم في تركيا منذ 7 أعوام، أنه مختف قسريا منذ إلقاء السلطات التركية القبض عليه في 21 سبتمبر 2020، من أحد شوارع إسطنبول.

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