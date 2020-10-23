سفارة أميركا في تركيا تحذر من هجمات إرهابية وتعلق التأشيرات

أنقرة (زمان التركية): أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، الجمعة، عن تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين.
وأكدت السفارة الأميركية في تركيا أنه “سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتًا.
وأشار البيان إلى أنه “سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم”.