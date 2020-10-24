إسطنبول (زمان التركية) – جاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا المستجد الذي أجراه عمدة بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو إيجابيًا.

الناطق باسم بلدية إسطنبول مراد أونغون قال في بيان عبر حسابه على تويتر، “كان اختبار Kovid-19 لرئيس بلديتنا أكرم إمام أوغلو إيجابيًا. الحالة الصحية لرئيسنا، الذي بدأت عملية علاجه في المستشفى. جيدة. هذا بيان للجمهور”.

كما قال محافظ إسطنبول علي يرلي كايا عبر حسابه على تويتر: “اتصلت برئيس بلدية إسطنبول، السيد أكرم إمام أوغلو، الذي كانت نتيجة اختبار كورونا له إيجابية، ونقل للمستشفى. تمنياتي له بالشفاء قريبًا. أتمنى لك من الله الشفاء العاجل”.

يذكر أن إسطنبول سجلت أكثر من نصف الإصابات في عموم تركيا منذ بداية تفشي وفاء كورونا، وكان أكرم إمام أوغلو دعا منذ وقت مبكر إلى فرض حظر التجوال في إسطنبول قبل تطبيقه لاحقا في تركيا إلى أن طلبه قوبل بالرفض.

وأعلن وزير الصحة فخر الدين كوجا أمس الجمعة أن تركيا دخلت الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا المستجد. وسجلت تركيا 2165 إصابة و74 حالة وفاة أمس بوباء كورونا.

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