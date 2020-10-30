بينغول (زمان التركية): ضرب زلزال جديد بقوة 4.1 على مقياس ريخيتر شرقي تركيا .

وقالت مؤسسة أفاد، وفق متابعة تركيا الان، إن زلزالا جديدا ضرب ولاية بينغول الواقعة شرقي تركيا.

وأوضحت أنه لم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات. كما كان مركزه في قرية عليير وسط ولاية بينغول.

وأشارت أيضا الى انه وقع في تمام الساعة 11:48 بالتوفيت المحلي. على عمق 7.62 كيلومتر.

وتسبب الزلزال بحالة من الذعر في صفوف المواطنين.

ضرب زلزال جديد بقوة 4.3 على مقياس ريخيتر في ولاية ارزنجان شرقي تركيا .

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ أفاد في بيان لها، وفق متابعة تركيا الان ان الزلزال كان مركزه في مقاطعة تركان.

وأضافت ان ان الزلزال ظهر اليوم في تمام الساعة 12:16. كما تسبب بحالة من الذعر في صفوف المواطنين.

كما أشارت الى انه كان غلى عمق 6.79 كم، فيما لم تكن هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات في الزلزال.

بدوره قال مرصد (كانديلي/Kandilli) التابع لجامعة Boğaziçi ومعهد أبحاث الزلازل، أن قوة الزلزال بلغت 4.4 درجة ومركزه قرية (ألتين كايا/Altınkaya) في الولاية.

وفي وقت سابق وقع زلزال بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريخير شرقي تركيا.

وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، وفق متابعة تركيا الان إن زلزلا جديدا بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر مدينة بينغول و ‏هي إحدى محافظات شرق تركيا.

وأضافت ان الزلزال وقع في تمام الساعة 12.37 بالتوقيت المحلي. كما اشارت الى انه تسبب بحالة من الذعر في صفوف المواطنين.

وأوضحت أيضا ان مركز الزلزال كان مدينة بينغول على عمق 7.10 كيلومترات من الأرض.

كما لفتت الى انه لم يتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات حسب المعلومات الأولية.