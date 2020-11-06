موسكو (زمان التركية): استنكر الكرملين، الجمعة، تقريراً نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية واسعة الانتشار، ذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ربما يكون مصاباً بمرض الشلل الرعاش (باركنسون) ويتجه للتنحي أوائل العام المقبل”، واصفاً ما ورد في الصحيفة بأنه غير صحيح.

ونسبت “ذا صن” تقريرها إلى البروفيسور فاليري سولوفي، الخبير السياسي الروسي، الذي قال قبل أيام لمحطة إذاعية في موسكو، إن بوتين “يتعرض لضغط من المحيطين به للتنحي بسبب مخاوف إزاء حالته الصحية”.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن التقرير الذي يستند إلى تأكيدات سولوفي ونقلته صحف بريطانية أخرى “كاذب”. وأضاف: “هذا هراء مطلق.. كل شيء على ما يرام بالنسبة للرئيس”.

ورد المتحدث أيضاً بالنفي عندما سُئل عما إذا كان بوتين يعتزم التنحي في المستقبل القريب، كما أشار سولوفي.