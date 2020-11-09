القاهرة (زمان التركية)ــ هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم الإثنين، الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، متمنياً له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح “خاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات”.

وعبر أبو الغيط، في رسالة التهنئة التي وجهها لبايدن، عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة، وتطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تعول الجامعة العربية على جو بايدن في إحداث توازن فيما يخص نظرة الولاياتالمتحدة للقضية الفلسطينية، بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأبرزها الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

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