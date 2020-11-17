أنقرة (زمان التركية) – انهار جسر بولاية صامسون شمال تركيا، قبل افتتاحه.

وكان الجسر شيدته إدارة بلدية فازيركوبرو السابقة، التي فاز بها حزب العدالة والتنمية بولاية صامسون.

أونور بايبورتلو، الرئيس الحالي لبلدية فازيركوبرو، والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري، تساءل من كان سيتم محاسبته، إذا انهار الجسر بعد السماح للمشاة والمركبات بالمرور عليه.

والجسر المنهار، بدأت أعمال تشييده في مايو الماضي، ليستفيد من سكان 10 قرى في صامسون.

وتبين أن أسباب انهيار الجسر، هو عدم وجود أعمدة حاملة في الوسط مما تسبب في عدم تحمل الجسر وزن الخرسانة المصبوبة.

بايبورتلو، طالب بمحاسبة القائمين ببناء الجسر، والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالدولة، مشيرا إلى أنه سيتتبع بنفسه القضية.