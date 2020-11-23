أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده والدول الأوروبية تنتظر أفعالها من تركيا، وذلك إذا كانت ترغب بالفعل في تهدئة حالة التوتر مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح لودريان، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يمكنه “بسهولة” تخفيف التوترات بشأن قضايا مثل شرق المتوسط ​​وليبيا وناغورنو كاراباخ.

وأكد لودريان، أن تصريحات أردوغان المهدئة للتوتر في الأيام القليلة الماضية ليست كافية، مضيفا أنهم يحتاجون إلى أن يروها تنعكس من خلال الأفعال.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى إن الاتحاد الأوروبي أعلن في شهر أكتوبر/ تشرين الأول أنه سيتحقق من موقف تركيا بشأن القضايا المختلفة خلال اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول، بعد بضعة أيام، لافتا إلى أن اعضاء الاتحاد سيدرسون موقف تركيا من التزاماتها في ذلك الاجتماع.

يذكر أن أردوغان، دعا السبت الماضي، الاتحاد الأوروبي إلى الحوار والتهدئة، معربا عن رغبته في إقامة علاقات مع أوروبا، ومطالبا الاتحاد الأوروبي بالوفاء بوعوده تجاه تركيا.

وكان أردوغان عبر أيضا عن أن الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي يطل هدفا استراتيجي لبلاده.

يأتي ذلك في ظل تهديدات متزايدة بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي بشهر ديسمبر المقبل.

–