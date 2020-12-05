أنقرة (زمان التركية) – اتهم زعيم المعارضة في تركيا رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو حكومة حزب العدالة والتنمية بالتنصت على أسرتة.

كليجدار أوغلوأ قال في تصريحات أدلى بها لموقع (T24) الإخباري التركي، إن هواتفه هو وزوجته وأبنائه، تحت المراقبة.

وأضاف كليجدار أوغلو، في إشارة غير مباشرة إلى تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، أن هناك قطاعا من الأشخاص لا يرتاحون له، ولا يودون سماع أي شيء عكس ما يقولون هم، ويفكرون في إسكات أي شخص يقول أي شيء معارض لهم، مشيرا إلى أن هذا لا يخيفه أبدا.

وتابع زعيم المعارضة: “لا يوجد كمال كليجدار أوغلو واحد في هذه الدنيا، بل هناك الآلاف من كليجدار أوغلو داخل حزب الشعب الجمهوري، هناك من سيتولى رئاسة الحزب، وهناك عشرات الآلاف سيناضلون”.

وأكد كليجدار أوغلو الذي اعتاد على محاجمة الرئيس أردوغان بشراسة، أن آفاق وعقلية هؤلاء الأشخاص ضيقة جدا، حيث يعتقدون أنه عندما تقضي على شخص ما ستحل الأزمات.

ويشير رئيس حزب الشعب الجمهوري الطامح في تشكيل الحكومة، إلى أن عائلته تشعر بالقلق عليه، وتطلب منه الانتباه والتزام الحيطة والحذر، ولكنه يقول إنه لا يوجد أي شيء لكي يفعله، مشددا على أنهم سيواصلون السير على الطريق الذي يعرفونه بعزم.

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