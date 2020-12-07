أنقرة (زمان التركية) – أطلقت جمعية Time to help التركية التابعة لحركة الخدمة بالتعاون مع وقف Forum Colonia für kulturelle Vielfalt الذي ينشط بمدينة كولن، حملة مساعدات للجالية التركية في اليونان.

وانطلقت عشرة أطنان من المساعدات العينية التي تم جمعت من أجل الجالية التركية، التي تواجه ظروف معيشية صعبة في أثينا، من مدينة كولن الألمانية متجهة صوب اليونان.

وتشير المعلومات الواردة عن المسؤولين بالمنظمة إلى أنهم يخططون لإرسال شاحنتين من الملابس والألعاب وشاحنة من المنتجات الغذائية خلال الشهر الجاري مؤكدين أن الشاحنة الثانية ستنطلق خلال أسبوع في حين ستنطلق شاحنة المنتجات الغذائية نهاية الشهر.

هذا وتقدم المسؤولون بالشكر إلى المشاركين في الحملة الذين أعربوا من خلال هذه المساعدات المقدمة في اليوم العالمي للمتطوعين بأنهم لم ينسوا من يعانون من أوضاع معيشية صعبة باليونان.

–