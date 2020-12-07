الإسكندرية (زمان التركية)ــ اختتم لورد البحرية الأول ورئيس الأركان البحرية البريطاني، الفريق أول توني راداكين، بالأمس زيارته الرسمية القصيرة إلى الإسكندرية.

وووفق بيان للسفاة البريطانية في القهرة، هدفت زيارة الإسكندرية، التي تعد الزيارة الأولى لقائد القوات البحرية الملكية والخدمات البحرية بالمملكة المتحدة، إلى تعزيز أواصر التعاون البحري بين المملكة المتحدة ومصر وبحث أوجه الاهتمام المشترك بين القوات البحرية لكلا البلدين.

وخلال زيارته، التقى الفريق أول توني راداكين بقائد القوات البحرية المصرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، وكان برفقته ملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكية ستيفين ديكين. وناقش قائدا القوات البحرية لكلا البلدين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك آخر التطورات في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، الأمن البحري والأنشطة البحرية الثنائية في المستقبل.

وتعقيبا على الزيارة، قال ملحق الدفاع البريطاني العقيد بالبحرية الملكيةستيفين ديكين إن “زيارة لورد البحرية الأول وقائد القوات البحرية الملكية البريطانية تعد دليلا آخرا على التطور المتنامي للتعاون البحري بين المملكة المتحدة ومصر وذلك عقب نجاح التدريبات البحرية والبرمائية المشتركة الشهر الماضي. لقد شهدنا مؤخرا زيارات من كلا من وزير القوات المسلحة البريطانية، سفينة القوات البحرية الملكية الرئيسية HMS ALBION، وأحد أحدث السفن بالأسطول البحري البريطاني HMS TRENT. والآن زار مصر أكبر ضابط بحري لدينا. ويأتي الأمن البحري على رأس أجندة التعاون بين البلدين، وبالعمل الجماعي سيصبح بوسعنا أن نواجه التحديات المشتركة”.