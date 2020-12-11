واشنطن (زمان التركية): مع استمرار البطالة التي وصلت إلى مستويات تاريخية في الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا، يلجأ عدد متزايد من الأمريكيين إلى السرقة من المتاجر، بحسب تقارير إعلامية أمريكية.

وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن السرقة من المتاجر ارتفعت بشكل ملحوظ في المناطق ذات نسبة البطالة المرتفعة.

وقال فابيان تيبورسي، الرئيس التنفيذي لشركة Compliant IA، التي تؤمن برامج منع الخسارة لتجار التجزئة، إن “هناك علاقة تاريخية بين البطالة والسرقة”.

وفي فيلادلفيا، زادت تقارير سرقة التجزئة بحوالي 60٪ في مارس، وظلت عند مستويات متضخمة حتى يوليو على الأقل، وفقا لبيانات الشرطة.

كما أظهرت دراسة جديدة أجراها موقع Business.org أن 40٪ من أصحاب الأعمال الصغيرة يقولون إن سرقة المتاجر قد زادت منذ بداية الوباء.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من الوباء، كان هناك ارتفاع بنسبة 222٪ في عمليات السطو، وفقا لبيانات قسم الشرطة التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”.