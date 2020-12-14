أنقرة (زمان التركية) – خدع طالب في كلية الطب بجامعة أقدنيز، لجنة الامتحان، ولجأ إلى حيلة ماكرة للغش، وصفت بأنها على طريقة أفلام جيمس بوند.

نائب رئيس جامعة أقدنيز، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مراد تورهان، شرح طريقة غش الطالب في امتحان عبر الإنترنت.

يقول تورهان إنه خلال الامتحان قام الطالب في البداية بفتح الكاميرا، وأظهر جميع الأدوات والمعدات الموجودة على مكتبه لمشرف الامتحان، ليبدأ الاختبار على الكمبيوتر.

وقال تورهان: “طالبنا الذي طبق طريقة الغش الجديدة على طريقة جيمس بوند، فتح كاميرته وبدأ الاختبار. خلال الاختبار المكون من 120 سؤالاً، لم نواجه أي مواقف مثيرة للشبهات. قام الطالب بوضع العلامات باستخدام فأرة الكمبيوتر الخاصة به وأنهى اختباره بشكل طبيعي”.

وأضاف: “ولكن .. في نهاية الاختبار ومعالجته في النظام، لاحظنا أن جهاز الكمبيوتر الخاص بالطالب الذي خاض الاختبار كان يمكن الوصول إليه من 4 عناوين IP مختلفة. بمعنى آخر، كان هناك 480 سجلاً في الاختبار الرقمي المكون من 120 سؤالاً. ثم أدركنا أن أصدقائه متصلون بجهاز كمبيوتر الطالب عن بعد. إذن الامتحان واحد، لكن 4 أشخاص يحلون الأسئلة. فقد أجاب الطالب على الأسئلة المطلوبة ثم أنهى الامتحان بتحريك الماوس أمام الكاميرا، لكن عندما عرفنا طريقة غشه فيما بعد شعرنا وكأننا نشاهد فيلمًا من أفلام جيمس بوند تمامًا”.

وأكد تورهان أنه تم إلغاء الامتحان للطالب، وتم إبلاغ كل الطلاب بتفاصيل الواقعة حتى لا تتكرر مجددا.

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