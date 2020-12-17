أنقرة (زمان التركية) – تقدم نادي ليون الفرنسي بعرض إلى نادي بشكتاش التركي لضم حارسه أرسين دستان أوغلو (19 عاما) مقابل 3.5 ملايين يورو، وذلك عقب الأداء المميز الذي أظهره خلال الدوري الممتاز.

وانتقل دستان أوغلو من فريق براعم بشكتاش إلى حراسة مرماه ضمن التشكيل الأساسي للفريق، وذلك عقب انفصال لوريس كاريوس مبكرا عن الفريق خلال الموسم الماضي.

ولفت دستان أوغلو انتباه نادي ليون الفرنسي مع مواصلة ناديه تصدر الدوري الممتاز التركي وإظهاره أداء مستقرا هذا الموسم الذي لعب خلاله ثماني مباريات.

وتبين أن النادي الفرنسي، الذي يتابع الموهبة الشابة منذ فترة، تقدم بعرض رسمي إلى النادي التركي من أجل حارس مرماه الذي تشهد مسيرته حاليا انطلاقة كبيرة، حيث عرض مبلغ 4.5 ملايين يورو (ما يعادل نحو 43 مليون ليرة) مقابل ضم حارس مرماه.

وتبحث إدارة نادي بشكتاش التركي حاليا هذا العرض الذي تلقته في الفترة التي يعاني فيها النادي من أزمة اقتصادية طاحنة.

المدير الفني صاحب القرار الأخير

جدير بالذكر أن نادي بشكتاش التركي واصل مسيرته هذا الموسم مع كل من دستان أوغلو وأتوكو يوفاكوران في حراسة المرمى نظرا لعدم ضمه أي حراس مرمى جدد استجابة لطلب المدير الفني سرجان يالشين.

وأوقفت إدارة النادي جميع أعمالها المتعلقة بشهر يناير/ كانون الثاني القادم بعدما أعلن المدير الفني للفريق دعمه قرار انتقال الحارس الشاب، حيث ستتخذ إدارة النادي برفقة الفريق الفني القرار النهائي بشأن انتقال أرسين.

وفي حال انتقال الحارس الشاب إلى صفوف النادي الفرنسي فإن نادي بشيكتاش سيضم حارس مرمى جديدا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات.