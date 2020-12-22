أنقرة (زمان التركية) – كشف البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري، علي باشارير، أن حكومة حزب العدالة والتنمية منحت مجانا أرضا عتتبع الجيش في ولاية “كيركلارلي” لشركة “ليماك” القابضة والمملوكة لمقربين من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

باشارير قال إنه عندما يتعلق أمر ما بإحدى هذه الشركات (ليماك، جنكيز، كايلون، كولين)، فالحكومة التركية تمنح بسخاء، وتلبي لهم وزاراتها ما يريدون، لتحقيق مصالح هذه الشركات.

وتقدم باشارير باستجواب للبرلمان يطالب فيه وزير البيئة والتحضر، مراد كوروم، بتوضيح سبب تخصيص الأرض لشركة ليماك، رغم أنها مخصصة لوزارة الدفاع.

وأشار النائب التركي إلى أن بيع الأراضي والمصانع العسكرية يضر بالضمير العام، متسائلا: “ما الحاجة إلى بيع الأراضي العسكرية؟ أو لماذا تمنح لشخص آخر بشكل مجاني؟”.

وتابع باشارير تساؤلاته قائلا: “في أي مناطق أخرى تخططون لبيع الأراضي العسكرية؟ ما سبب سرعة تلبية طلب شركة ليماك بخصوص الأرض العسكرية؟ هل سيتم إنشاء مقلع للحجر الجيري على هذه الأرض؟”

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