بغداد (زمان التركية): توجه مجموعة من النواب في البرلمان العراقي انتقادًا لاذعًا لتركيا بسبب تنصلها وانسحابها من اتفاقياتها السابقة بشأن بروتوكول ملء وتشغيل سد أليسو المقام على نهر دجلة ضمن الأراضي التركية، وقد شدد النواب العراقيون على أن تشغيل سد أليسو التركي بهذا الشكل يهدد الأمن المائى للعراق

واستغلت تركيا أزمات العراق وانخراطه فى الحرب ضد الإرهاب الداعشى لإقامة عدد من السدود على مياه نهر دجلة العراقى، ما تسبب فى جفاف بالعراق جراء تراجع كمية المياه المتدفقة عبر نهر دجلة إلى نحو 50%، وفقدان 40% من الأراضى العراقية الخصبة حتى 2018، وأصبح التشغيل التام لسد أليسو التركى يهدد بفقدان البقية الباقية من مياه دجلة.