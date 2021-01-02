أنقرة(زمان التركية) – كشف استطلاع رأي حديث أن رئيس بلدية اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، هو أنجح رئيس بلدية في تركيا.

واستطلاع الرأي الذي أجرته مؤسسة “سونار” للأبحاث واستطلاعات الرأي في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 27 ديسمبر، وجه سؤالا للمشاركين “هل رئيس البلدية في مدينتك ناجح أم لا؟”.

وحصد إمام أوغلو النتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض المركز الأول وفقا لنتائج استطلاع الرأي، حيث حصل على 56.4 في المئة من أصوات المشاركين الذين يرونه ناجحا.

وكانت استطلاعات رأي سابقة قالت إن أكرم إمام أوغلوأ تقترب شعبيته من الرئيس أردوغان، إلى شغل في السابق نفس المنصب.

وجاء في المركز الثاني محمد ساكمان، رئيس بلدية أرضروم، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بنسبة 56,1 في المئة.

أما المركز الثالث فجاء فيه تونونش سويار، رئيس بلدية إزمير التابع لحزب الشعب الجمهوري بنسبة 55,6 في المئة.

وجاء طاهر بيوكقاقين، رئيس بلدية كوجايلي، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري في المركز الرابع بنسبة 54,7 في المئة.

بينما جاء يلماز بيوكراشان، رئيس بلدية أسكشيهير، في المركز الخامس بنسبة 53,8 في المئة.

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