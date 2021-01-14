أنقرة (زمان التركية) – حل الحكم التركي، جونيت شاكر، المرتبة الثانية لأفضل حكام خلال السنوات العشر الأخيرة؛ بقائمة الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، في حين جاء الألماني، فيليكس بريش، في المرتبة الأولى.

واستندت قائمة الاتحاد على أفضل 20 حكم سنويا خلال الفترة بين عامي 2011 و2020.

وتصدر بريش القائمة بحصوله على 141 نقاط، حيث تولى بريش التحكيم في العديد من المباريات المهمة وعلى رأسها نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2016\2017.

وجاء شاكر في المرتبة الثانية برصيد 140 نقطة، حيث تصدر شاكر قائمة أكثر الحكام الذين نالوا ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) خلال العشر سنوات الأخيرة.

وجاء حكم نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2014\2015 الهولندي بيورن كويبرز في المرتبة الثالثة.

هذا وضمت القائمة، التي شارك بها عشرون حكما، حكمين من كل من إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا.