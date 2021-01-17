أنقرة (زمان التركية) – أعلن نادي فنربخشة التركي انضمام اللاعب الألماني ذي الأصول التركية مسعود أوزيل إلى صفوف لاعبيه لمدة ثلاث سنوات ونصف.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، نشر نادي فنربخشة التركي تغريدة تضمنت رمز الساعة الرملية برفقة كلمات أغنية “تعال لنصبح الليل والنهار”.

ومن جانبه نشر أوزيل أيضا تغريدة تضمنت رمز الساعة الرملية وقلوبا باللونين الأصفر والأزرق في إشارة منه إلى انتقاله لصفوف النادي التركي الذين يستخدم القميص ذا اللونين الأصفر والأزرق.

وفسخ مسعود أوزيل السبت تعاقده رسميًا مع نادي أرسنال بعد 7 مواسم ونصف، في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكان قد لعب سابقًا مع المنتخب الألماني قبل اعتزاله في عام 2018.

وكان أوزيل أثار غضب ألمانيا التي يحمل جنسيتها مرتين بصور مع الرئيس التركي رجب أردوغان، واعتبر منتقدوه “ولاءه” للرئيس التركي “خيانة” لألمانيا ونكرانا لفضائلها عليه.