أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت شركة الأسلحة الدفاعية التركية أسلسان افتتاح فرع لها في دولة قطر.

الشركة الدفاعية التي تتبع القوات المسلحة التركية أرسلت بيانا إلى منصة الإفصاح العام يفيد بافتتاح فرع لها في قطر.

وقالت الشركة إنها افتتحت فرعًا باسم ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B لدعم أنشطتها المتزايدة في قطر.

وشركة أسلسان أكبر شركة دفاعية في تركيا وتأسست عام 1975 ويقع مقرها في أنقرة.

وهناك تحالف بين تركيا وقطر في مجالات الاقتصاد والسياسة والدفاع.

وأصبح لتركيا قاعدتين عسكريتين في قطر هما “الريان” و”طارق بن زياد”.

وزادت تركيا من وتيرة وجودها العسكري في قطر، بعدما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب ومساهمتها مع إيران في زيادة التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وكان جنود أتراك قد بدأوا في الانتشار في الدولة الخليجية منذ عام 2015، وتحديدا في قاعدة “طارق بن زياد” جنوبي العاصمة الدوحة.