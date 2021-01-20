أنقرة (زمان التركية)- ارتفع العدد الإجمالي للمشتركين في منصة نتفلكس Netflix الرقمية حول العالم إلى 203.66 مليون مشترك.

زادت نتفلكس من حجم مبيعاتها بنسبة 21.5 بالمائة في الربع الرابع. في نفس الفترة، بلغ عدد المشتركين الجدد 8.51 مليون مشترك، ووصل إجمالي عدد المشتركين إلى 203.66 مليون مشترك.

وبلغ حجم مبيعات نتفلكس 6.7 مليار دولار، مع 8.51 مليون مشترك جديد في الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر، وهو أعلى بكثير من تقديرات المحللين البالغة 6.1 مليون مشترك جديد.

ونتفلكس التي زادت أرباحها التشغيلية بنسبة 108 في المائة لتصل إلى 954 مليون دولار في الربع الرابع، انخفضت أسهمها بنسبة 8 في المائة لتصل إلى 542 مليون دولار. وانخفضت ربحية السهم القابل للتوزيع بنسبة 8.5٪ لتصل إلى 1.19 دولار.

وخاطبت الشركة في رسالة المستثمرين، بالقول: “نحن ممتنون للغاية لأننا في هذه الأوقات الصعبة الفريدة تمكنا من زيادة أعضائنا حول العالم بمصدر للهروب والتواصل والفرح مع الاستمرار في بناء أعمالنا”.