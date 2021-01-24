أنقرة (زمان التركية)ــ قال مدير جامعة العلوم الصحية أ.د. دكتور سيفديت إردول إن التدخين وتعاطي الكحوليات لهما تأثيرًا سلبيًا على جهاز المناعة في الجسم وهذا قد يقلل من فعالية لقاحات الأنفلونزا وكورونا (كوفيد -19).

الدكتور سيفديت إردول ذكر في حديث لوكالة الأناضول أن دخان السجائر يغير الاستجابات المناعية، مشيرًا إلى أن تعاطي التبغ وتعاطي الكحول لهما تأثير سلبي على الصحة ويمكن أن يؤثر سلبًا على العلاج. وفي تقييمه لتأثير التدخين على اللقاحات، قال إردول: “في الدراسات التي أجريت منذ أكثر من 40 عامًا، لوحظ أن الاستجابة المناعية بعد التطعيم كانت ضعيفة لدى المدخنين”.

قال إردول إن دراسة أجريت في أستراليا أكدت أن هناك دليلا قويا على أن التدخين يضعف الاستجابة المناعية، فيما أظهرت دراسة في مكان آخر أن التعرض لدخان السجائر يؤثر على إنتاج مؤثرات الخلايا CD4 T، وأظهرت أنه يؤثر بشكل مباشر على خلايا CD4 T عن طريق زيادة موت الخلايا، وفي نفس الدراسة، تبين أن التعرض لدخان السجائر يضعف القدرة على تكوين خلايا الذاكرة الضرورية للحفاظ على الاستجابة المناعية الوقائية التي تحفزها اللقاحات.

أكد إردول أن خلايا CD4 T في الجسم هي خلايا لها وظائف حرجة لمقاومة فيروس كورونا Kovid-19 والالتهابات الأخرى، وقال “إذا تعطلت وظائف هذه الخلايا، فإن وظائف الخلايا البائية، التي تعتبر حاسمة في النشاط الوقائي للأجسام المضادة ستعطل اللقاحات. وعندما يضاف الضرر الناجم عن دخان السجائر إلى تكوين خلايا الذاكرة، يصبح التدخين أكثر خطورة عندما يُضاف أنه يزيد بشكل مباشر من المخاطر المرتبطة بخطورة المرض”.

أوضح إردول أنه تم إجراء أبحاث حول تأثير استخدام الكحول على اللقاحات، وقال “لقد ثبت علميًا أيضًا أن استخدام الكحول يضعف التحفيز المناعي المستهدف لتحقيقه عن طريق اللقاحات.

ذكر إردول أن دراسة في الخارج أظهرت أن تطور الاستجابة المناعية لدى الأشخاص الذين تناولوا الكحول قبل التطعيم ضد السل كان ضعيفًا.

قال مدير جامعة العلوم الصحية الأستاذ الدكتور سيفديت إردول “نظرًا لأن هذه الاضطرابات تؤثر على الوظائف الأساسية لجهاز المناعة، فإن نفس النتائج صالحة تنعكس أيضا على عملية التطعيم ضد فيروس كورونا.

أضاف أن استخدام الكحول يتسبب في الكبد الدهني ويضعف وظائف الكبد ، وكلا الحالتين تؤثر سلبًا على الوقاية من كورونا.