أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الصحة في تركيا إن 8.7 مليارات ليرة تم على المستشفيات المشتركة بين القطاعين العام والخاص خلال عام 2020 المنصرم، من بينها 5.5 مليارات ليرة نفقات الإيجار و3.2 مليارات ليرة نفقات الخدمات.

وكشفت القوائم المالية لعام 2020، التي نشرتها وزارة الصحة، أن الحكومة أنفقت 5 مليارات و516 مليون ليرة على إيجار مستشفيات مبنية على أساس التعاون بين القطاعين العام والخاص، بجانب إنفاقها 3 مليارات و223 مليون ليرة على الخدمات.

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي نفقاتها لعام 2020 بلغ 58.8 مليار ليرة، وأن نصيب المستشفيات المنشأة بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام من هذه النفقات بلغ 15 في المئة.

وتضمنت النفقات 27.5 مليار ليرة نفقات الموظفين، و6.2 مليار ليرة نفقات علاوات التأمين الضمان الاجتماعي، و19.3 مليار ليرة نفقات شراء الخدمات، بينما بلغت نفقات خدمة التلقيح 1.8 مليار ليرة.

هذا وشهد عام 2020 المنصرم إنفاق وزارة الصحة 23.9 مليون ليرة على المستشفى التعليمي والبحثي التركي الصومالي في مقديشو، و11.8 مليون ليرة على مشروع المستشفى التركي السوداني في نيالا، و8.4 ملايين ليرة على مشروع مستشفى الصداقة التركية النيجيرية، و9.4 ملايين ليرة على مستشفى بنغلاديش الميداني.

يذكر أن المعارضة تتهم حكومة حزب العدالة والتنمية بنقل أموال الخزانة إلى شركات موالية لها عاملة في قطاع الصحة والمستشفيات من خلال برنامج إنشاء مستشفيات على أساس التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وكشف تقرير أعدته المعارضة مؤخرا أن الحكومة كان بإمكانها إنشاء 63 مستشفى حكومي بالأموال التي خصصتها للشركات الموالية لها العاملة في مجال بناء مستشفيات.