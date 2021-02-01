أنقرة (زمان التركية)- كرر عضو في المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي، طلبا سبق وأن تقدم به بولنت أرينتش واضطر للاستقالة بعده بأيام من المجلس الرئاسي.

جميل تشيتشاك، عضو المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي، طالب بالإفراج عن زعيم حزب الشعوب الديمقراطي السابق، صلاح الدين دميرطاش، والبرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو.

تشيتشاك أوضح أنه يتوجب على تركيا تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية وإطلاق سراح دميرطاش وبربر أوغلو.

ونشر محسوني قارامان محامي دميرطاش تصريحات تشيتشاك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعلق عليها قائلا: “هل سمعنا صوتا معقولا؟ إن شاء الله يكون خيرا”.

وفي نوفمبر الماضي أعلن بولنت أرينتش، استقالته من المجلس الاستشاري، بعد أن انتقد الرئيس رجب اردوغان طلبه إخلاء سبيل دميرتاش، والناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا.

أردوغان انتقد تصريحات مستشاره السابق وقال إنها لا تعبر بالضرورة عنه ولا عن الحكومة وتوجهاتها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أقرت العام الماضي بالإجماع بإخلاء سبيل دميرطاش، واكدت انتهاك حريته الشخصية بسبب الاحتجاز الطويل في السجن منذ عام 2016 بالمخالفة للمادة 19 من الدستور التركي.

كما طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان السلطات التركية العام الماضي بـ”الإفراج الفوري” عن المعارض دميرطاش.

وتتهم أنقرة دميرتاش بـ”الإرهاب”، وهو يواجه عقوبة السجن حتى 142 عاما في حال إدانته في محاكمته الرئيسية.

وبالمثل طالبت الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية بضرورة الإفراج عن أنيس بربر أوغلو، الذي اعتقلته السلطات التركية بعد اتهامه بالتخابر مع جهات خارجية والإفشاء عن قرارات سرية، بسبب إرساله صورًا لسيارات نقل تابعة للمخابرات التركية إلى الصحافي جان دوندار، وحكم عليه القضاء التركي بالسجن 5 أعوام و10 أشهر.