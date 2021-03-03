أنقرة (زمان التركية)- اعترضت الرئاسة التركية على اقتراح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بشأن حل أزمة منظومة الصواريخ الروسية إس-400 مع واشنطن.

مقترح أكار لحل الأزمة وفق “نموذج كريت”، رد عليه المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قائلا إن تصريحات أكار مشوهة قليلا، مشيرا إلى أن الرئاسة لم تدرج هذا البند على جدول أعمالها لحل الأزمة.

كما أكد قالن أن القرار بشأن امتلاك منظومة إس -400 اتخذ بعد فترة طويلة من المشاورات والجهود، ولا يمكن التراجع عنه.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن بلاده نعتقد أن صواريخ إس -400 لا تشكل تهديدًا لنظام الدفاع لحلف الناتو أو مقاتلات إف -35.

وكان أكار اعتبر أن تركيا والولايات المتحدة يمكنهما حل خلافاتهما بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية إس-400 من خلال تطبيق ما أسماه “نموذج كريت”، وأشار بشكل مباشر إلى امتلاك اليونان لصواريخ روسية قديمة، على جزيرة “كريت” منذ سنوات. واستشاهد أكار بـ”نموذج كريت” يشير إلى تفعيل تركيا لأنظمة الصواريخ إس-400 في ظل ظروف معينة بدلا من التخلص منها بشكل نهائي.

وكان أكار قال إن منظومة أس 400 سيتم استخدامها وقت الحاجة للتصدي للمخاطر والتهديدات، وأنها لا تشكل أي ضرر لأي شخص لا ينوي الاعتداء على تركيا.

هذا وأوضح أكار أن تركيا تعمل على تعزيز القدرة الدفاعية لجيشها بالأسلحة المحلية قائلا: “طلبنا من الولايات المتحدة منظومة الباتريوت وطلبنا منظومات دفاع جوية من فرنسا وإيطاليا. وقمنا بشراء منظومة أس 400 من روسيا”.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الكولونيل توماس كامبل، نفى أن تكون بلاده تجاهلت طلب تركيا بشأن الحصول على منظومة الدفاع الصاروخي “باتريوت” ما اضطرها للجوء إلى منظومة أس 400 الروسية، مؤكدا أن السلاح الروسي الحديث يشكل تهديدا كبيرا للولايات المتحدة وحلف الناتو مقارنة بمنظومة الاس 300 التي قال وزير الدفاع التركي بشأنها إنه يجب معاملة بلادة كما تعامل اليونان التي تمتلك هذا السلاح الروسي.

وفي تصريحاته بشأن التوترات القائمة بين تركيا والولايات المتحدة حول منظومة أس 400 جدد كامبل دعوته الحكومة التركية للتخلي عن منظومة الدفاع الروسية، قائلا: “هذه المبيعات تذهب إيراداتها للروس وتمنحهم نفوذا. تركيا حليف مهم بحلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن هذه القضية لا تتماشى مع مسؤوليات تركيا كحليف للولايات المتحدة وحلف الناتو”.

ونفى كامبل صحة البيانات التي أدلى بها وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار بشأن منظومة الباتريوت خلال الأيام الماضية، حيث ذكر كامبل أن الولايات المتحدة عرضت على تركيا منظومة الباتريوت في عامي 2009 و2019 وشاركت في مناقصة تركيا لشراء منظومة دفاع صاروخي في عام 2013، مؤكدا أن كل عرض تقدمت به الولايات المتحدة كان يتضمن مجموعة واسعة من الفرص فيما يخص الإنتاج والتطوير المشترك، غير أن تركيا رفضتهم جميعا.

منظومة أس 400 تشكل تهديدا أكبر

وفي رد منه على تشبيه أكار منظومة أس 400 بمنظومة أس 300 الروسية المستخدمة بجزيرة “كريت” من قبل قبرص اليونانية ذكر كامبل أن المنظومتين مختلفتان وأن منظومة أس 400 تشكل تهديدا أكبر من المنظومات السابقة من حيث الخطر الذي تشكله تجاه حلف الناتو والولايات المتحدة.

وأضاف كامبل أن شراء تركيا للمنظومة يتعارض مع تعهداتها بتقليل استخدامها للمعدات الروسية التي طرحتها خلال قمة الناتو في وارسو عام 2016، مفيدا أن منظومة أس 400 لا تتوافق مع مقاتلات أف35 وأن الولايات المتحدة أقصت تركيا من برنامج مقاتلات أف 35 بسبب شرائها للمنظومة الروسية.