أنقرة (زمان التركية)- أعلنت قطر توقيع عدة اتفاقيات عسكرية مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، إنه تم توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان التركية في إطار التعاون الاستراتيجي القائم بين البلدين.

وفي بيان مكتوب لها، ذكرت وزارة الدفاع أن الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان القوات المسلحة، اجتمع مع الفريق أول يشار غولر، رئيس هيئة الأركان المشتركة التركية، والوفد المرافق له، خلال زيارته الرسمية إلى البلاد.

وضم الوفد سفير تركيا في الدوحة محمد مصطفى جوكسو، وقائد القوة المشتركة القطرية التركية في الدوحة العميد بيبرس أيغون.

وأوضح البيان أن الاجتماع تضمن مناقشة للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وعقب الاجتماع شارك الجانبين في اجتماع اللجنة العليا العسكرية المشتركة القطرية التركية، والتي اختتمت أمس الثلاثاء أعمالها، واستمرت 3 أيام.

وفي شهر يناير الماضي أعلنت شركة الأسلحة الدفاعية التركية الحكومية أسلسان افتتاح فرع لها في دولة قطر.

وقالت الشركة إنها افتتحت فرعًا باسم ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B لدعم أنشطتها المتزايدة في قطر.

وهناك تحالف بين تركيا وقطر في مجالات الاقتصاد والسياسة والدفاع.

وأصبح لتركيا قاعدتين عسكريتين في قطر هما “الريان” و”طارق بن زياد”.

وزادت تركيا من وتيرة وجودها العسكري في قطر، بعدما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب ومساهمتها مع إيران في زيادة التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وكان جنود أتراك قد بدأوا في الانتشار في الدولة الخليجية منذ عام 2015، وتحديدا في قاعدة “طارق بن زياد” جنوبي العاصمة الدوحة.