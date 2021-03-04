أنقرة (زمان التركية)- قال إنجين ألتاي، نائب رئيس التكل البرلماني لحزب الشعب الجمهوري، إن شعب تركيا في مواجهة مباشرة مع إسراف الرئيس التركي، رجب أردوغان، المتزايد والغير منتهي، مشيرا إلى أن تكلفة الحرس الرئاسي في عام 2020 هي 263.6 مليون ليرة.

وتابع ألتاي: “هذه الدولة الدولة تنفق الأموال فقط لحماية الرئيس. لا تخف يا أردوغان لقد ولت أيام الانقلاب. نحن نحمي حياتك. أود أن أقول أيضًا ممتلكاته، لكن لا يمكنني أن أقول ممتلكاته لأننا سنطلب حساب الممتلكات، لكننا نحمي حياته. قصور الصيف، قصور الشتاء .. هؤلاء هم أبطال الهدر والإسراف”.

وأشار النائب التركي إلى أن الإنفاق اليومي لقصر “باشتبه” 10 ملايين ليرة، مؤكدا أن تركيا هي الدولة التي بها أغلى رئيس في العالم. لا توجد دولة تستخدم رئيسًا أكثر تكلفة.

وأضاف ألتاي أن أردوغان يأتي إلي البرلمان ومعه 110 سيارات وطائرتي هليكوبتر لسب المعارضة.

ألتاي طرح الحل قائلا: “رئيسنا غالي ومكلف. لا يمكنك إنقاذ السفينة الغارقة من خلال سرد قصة خيالية. لا يمكنك إنقاذ السفينة الغارقة مع قصة خيالية لخطة عمل حقوق الإنسان. كيف ننجو. هناك وصفة واحدة فقط للخلاص. هي التخلص من أردوغان نفسه”.