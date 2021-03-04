أنقرة (زمان التركية)ــ سجل مؤشر بورصة اسطنبول BIST 100 اليوم الخميس تراجعًا بمقدار 3.97 نقطة بنسبة 0.26٪ مع بداية التعاملات وبلغ 1.527.07 نقطة.

وتراجع مؤشر البنوك 0.48 بالمئة وهبط المؤشر الشركات القابضة 0.40 بالمئة. ومن بين مؤشرات الصناعة، حقق التأجير التمويلي والتخصيم أكبر ربح بنسبة 3.32 في المائة بينما كسبت المنسوجات والجلود القيمة الأكبر بنسبة 1.34 في المائة.

وسجل التضخم النقدي في تركيا أمس ارتفاعًا كبيرًا وبلغ 15.61 فيما توقع خبراء أن يواصل الارتفاع حتى 17 بالمئة.

أفاد المحللون أن عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفعت إلى حد 1.50 مرة أخرى مساء أمس وأن خطر حدوث طفرة في النوع الجديد من وباء فيروس كورونا (Kovid-19) أثر سلبًا على الرغبة في المخاطرة على نطاق عالمي.

يذكر المحللون أن تدفق الأخبار بشأن مسار أسواق السندات وحزمة الدعم الاقتصادي المتوقع مناقشتها في مجلس الشيوخ حتى نهاية هذا الأسبوع في الولايات المتحدة لا يزال محور جدول الأعمال. سيقدم رئيس مجلس المحافظين للنظام الاحتياطي الفدرالي جيروم باول محددًا لاتجاه الأسواق في خطابه هذا المساء.