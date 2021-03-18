أنقرة (زمان التركية)- اتفقت قطر وتركيا على زيادة التعاون العسكري، بين البلدين.

وزارة الدفاع القطرية، قالت في بيان يوم الأربعاء، إن رئيس الأركان القطرية الفريق غانم بن شاهين الغانم، التقى رئيس هيئة العمليات التركية “أرسين كايا” في العاصمة الدوحة.

وذكر البيان أن غانم وأرسين كايا بحثا تعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.

كما جرى مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها، بحضور كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية. وفق البيان.

وهذا الشهر أعلنت قطر وزارة الدفاع القطرية، توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع هيئة الأركان التركية عقب اجتماع اللجنة العليا العسكرية المشتركة القطرية التركية.

وفي شهر يناير الماضي أعلنت شركة الأسلحة الدفاعية التركية الحكومية أسلسان افتتاح فرع لها في دولة قطر. وقالت الشركة إنها افتتحت فرعًا باسم ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B لدعم أنشطتها المتزايدة في قطر.

وهناك تحالف بين تركيا وقطر في مجالات الاقتصاد والسياسة والدفاع.

وأصبح لتركيا قاعدتين عسكريتين في قطر هما “الريان” و”طارق بن زياد”.

وزادت تركيا من وتيرة وجودها العسكري في قطر، بعدما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعتها للدوحة، بسبب دعمها للإرهاب ومساهمتها مع إيران في زيادة التوتر وعدم الاستقرار بالمنطقة.

وكان جنود أتراك قد بدأوا في الانتشار في الدولة الخليجية منذ عام 2015، وتحديدا في قاعدة “طارق بن زياد” جنوبي العاصمة الدوحة.