أنقرة (زمان التركية)- انهار الطريق السريع دوزجي-زونغولداك الذي شيدته شركة ليماك في عام 2012.

طريق دوزجي-زونغولداك السريع، هو أحد طرق العبور التي تربط دوزجي بالبحر الأسود.

نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، حدث صدع أولاً على الطريق. ثم، مع استمرار هطول الأمطار، انهار الطريق من أكشاكوجا إلى دوزجي بالكامل ليلاً.

وقام مسؤولو الطرق السريعة بإجراء فحوصات على الطريق.

وشركة ليماك تعد من الشركات التركية المعروفة بقربها من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتحصل على العديد من المناقصات الحكومية.

وتصنف المعارضة نهاد أوزدمير مدير شركة ليماك ضمن “العصابة الخماسية”، وهو تعبير شهير في تركيا يرمز إلى رجال الأعمال الخمسة، الذين فازوا تقريبا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهم: محمد جنكيز رئيس شركة جنكيز القابضة، نهاد أوزدمير الرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة، محمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة أم ان جي القابضة، ناسي كولوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولن للبناء، ورئيس شركة كايلون للبناء جمال كاليونكو.