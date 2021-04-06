أنقرة (زمان التركية)ـ أعلن رئيس الشئون الدينية في تركيا البروفيسور علي أرباش، أن صلاة التراويح لن تقام في المساجد.

وقال علي أرباش اليوم الثلاثاء، إنه “نتيجة مشاوراتنا قررنا أنه من المناسب أداء صلاة التراويح في بيوتنا وليس في المساجد”.

وحول ما إن كان القرار نهائيا، قال البروفيسور أرباش “إذا أتيحت لنا الفرصة لأداء الصلاة في المساجد سنتخذ قرارًا بهذا الشأن ونشاركه مع شعبنا”.

وبخصوص لقاح كورونا، قال رئيس الشئون الدينية التركية “لا بأس من التطعيم أثناء الصيام عند الضرورة وهذا لا يفطر”.

وكنت تركيا علقت صلاة القيام في رمضان العام الماضي.

وسجلت إصابات كورونا في تركيا منذ مارس الماضي ارتفاعًا كبيرا، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومي 40 ألف حالة.