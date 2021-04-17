عمان (زمان التركية)ــ تقدم صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك العديد من الفوائد الجسدية والنفسية، خاصة لكبار السن، فمع تقدم الإنسان بالعمر تضمحل قواه الجسدية، وتُصبح عظامه أكثر ليونة، ويكون عرضة للإصابة بهشاشة العظام، كما يواجه مشكلة ظهور تجاعيد الجلد، وتكون آلية تصليح الضرر أقل كفاءة، وتقل كفاءة عمل الجهاز المناعي أيضًا.

ولأجل هذا كله يكون كبار السن أقل نشاطًا، وأكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية الأخرى، بالتالي فإن أداء فريضة الصلاة بشكل عام والتراويح بشكل خاص تترك أثرها الإيجابي عليهم، وذلك من خلال تقوية العضلات وزيادة مرونة المفاصل، وقلة خطر إصابتهم بالسقوط والحوادث التي تسبب الكسور.

كما يتم إفراز هرمون الأدرينالين (Adrenaline) من خلال أداء الصلاة وهو عبارة عن ناقل عصبي رئيس له وظائف عدة أهمها: تنبيه وتحفيز عمل القلب، وتوسيع المسالك الهوائية التنفسية، وزيادة معدل العمليات الأيضية، وبالتالي تهيئة الجسم لأي حالة طارئة.



فوائد صلاة التراويح النفسية

لطالما عُرف أن ممارسة الرياضة والقيام بالتمارين البدنية وإن كانت معتدلة تساعد في تحسين المزاج والأفكار وحتى التصرفات والسلوكيات، كما ترفع من طاقة الإنسان، وتقلل من الاكتئاب والقلق، وتزيد من ثقة الإنسان بنفسه.

ليس هذا وحسب بل أن المواظبة على ممارسة الصلاة بشكل عام يحمي الذاكرة من خلال حفظ الآيات القرآنية وتلاوتها خلال الصلوات، إذ إن تلاوة الآيات القرآنية يؤدي للراحة النفسية ليدخل المصلي في حالة صفاء بعيدًا عن الحالات النفسية السيئة وينعم بالطمأنينة.

فوائد صلاة التراويح للجسم

لنتعّرف في ما يأتي على فوائد صلاة التراويح في رمضان:

1. تحسين عضلات الجسم

إن أداء صلاة التراويح يستلزم استخدام جميع عضلات الجسم تقريبًا، والتي تقوم بالانقباض بمقياس ووتيرة متساوية مقللًا بذلك التعب الذي تشعر به العضلات، وتزيد من قدرتها على التحمل، وتقلل من خطر إصابتها بالضمور.

حيث يزداد تدفق الدم خلال صلاة التراويح إلى العضلات، بالإضافة إلى تدفق العناصر الغذائية الهامة لها ولكافة أعضاء الجسم، فهو يحتاج إلى العديد من العناصر لأداء مهامه بطريقة سليمة والحفاظ على صحته.



2. خفض ضغط الدم

يرتفع خلال صلاة التراويح ضغط الدم الانقباضي (Systolic pressure) قليلًا، في حين يبقى ضغط الدم الانبساطي (Diastolic pressure) كما هو.

ولكن بعد الانتهاء من الصلاة ينخفض ضغط الدم عن المستوى الطبيعي قليلًا، لتعد بذلك إشارة إيجابية لصحة المسلم.

3. تحسين كفاءة الجهاز التنفسي

إن أداء صلاة التراويح تعمل على زيادة تدفق الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم ومنها الرئتين، مما يُعزز من عملية تبادل غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، ويُحسن من عملية التنفس العميقة، وبالتالي يسهم في تحسن الجهاز التنفسي ككل.

4. زيادة النشاط واليقظة

أحد فوائد صلاة التراويح في رمضان أنها تساعد على البقاء نشطًا ويقظًا وبالأخص مع التقدم بالعمر.

5. حماية المفاصل والعظام

تقوي صلاة التراويح جسم المسلم كما تساعده في التمتع بمفاصل أكثر استقرارًا وثباتًا، كما يساعد في حماية الأوتار والأنسجة الضامة من أي إصابات.

في حين تحمي صلاة التراويح عظام المسلم مع التقدم بالعمر من هشاشة العظام، وبالأخص لدى النساء بعد مرحلة انقطاع الطمث.

6. السيطرة على وزن الجسم في رمضان

من خلال الحركة المستمرة في صلاة التراويح يحرق الجسم المزيد من السعرات الحرارية الزائدة دون زيادة الشهية، وبذلك تناول وجبة سحور وفطور صحية خلال شهر رمضان وأداء صلاة التراويح من شأنهم أن يساعدان في خفض الوزن والسيطرة عليه.

7. حماية القلب من الأمراض

من المعروف أن التمارين الرياضية تحمي القلب من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إذ ترفع صلاة التراويح من نسبة الأكسجين وتقلل من ضغط الدم وبالتالي العبء على القلب.

8. التقليل من خطر الإصابة بالسكري

يساعد أداء صلاة التراويح التقليل من نسبة السكر في الدم، وبالتالي تأخير وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

هل فوائد صلاة التراويح موجودة حقًا؟

تعتبر صلاة التراويح نوع من أنواع الرياضة المعتدلة والتي تحسّن لياقة الجسم وحالته النفسية، وقد ترفع من معدل عمر الإنسان، كما تساهم صلاة التراويح في تحسين القدرة على التحمل والمقاومة والمرونة والقوة.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية المختلفة أن أداء الصلوات الخمس يوميًا ينتج عنه نفس التغيرات الفسيولوجية لتلك الناجمة عن المشي أو المشي السريع لخمسة كيلومتر لكل ساعة تقريبًا، وبالطبع تزداد هذه التغيرات الإيجابية مع وجود صلاة التراويح. ومع التقدم بالعمر يتمتع كبار السن الذين يواظبون على الصلاة بصحة جسدية أفضل مقارنة بغيرهم.

المصدر: ويب طب